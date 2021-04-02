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Новый православный храм строится в Минске

02.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый православный храм появится в Минске. Во Фрунзенском районе столицы по ул. Матусевича ведется строительство церкви прихода святого Священномученика Владимира Хираско. Общине уже 5 лет. Сейчас верующие молятся рядом с новостройкой - в арендуемом заводском помещении. Приход известен своим попечением верующих с проблемами со зрением. Поэтому в интерьере храма - объемные иконы. Название всех изображений святых можно прочитать пальцами - они подписаны шрифтом Брайля.  

Иерей Стефан Воропай, клирик прихода храма святого Священномученика Владимира Хираско в г. Минске: "Храм деревянный, сделан из бруса, то есть натуральные материалы. Приятно находиться в дышащем храме.  Если учесть,  что наши прихожане незрячие, они воспринимают мир не глазами, а другими образами - это осязание, нюх, обоняние, слух. И, конечно, находиться в деревянном храме - это другой микроклимат, что ощущается для этих людей особенно. Даже мы, зрячие, попадая в храм, ощущаем атмосферу дерева".

Осенью состоялось освящение куполов и крестов для храма. Сейчас работы идут внутри. Провести первую службу в новой церкви надеются уже в конце весны или в начале лета.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новый православный храм появится в Минске. Во Фрунзенском районе столицы по ул. Матусевича ведется строительство церкви прихода святого Священномученика...
 
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