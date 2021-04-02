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В Молодечно ГАИ и дружинники обеспечивают безопасность дорожного движения

02.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безопасность дорожного движения - сообща. В Молодечно за порядком на улицах города следят не только инспекторы ГАИ, но и дружинники. После рабочего дня они помогают переходить проезжую часть школьникам и людям старшего поколения. Если у пешехода нет фликера, обеспечат световозвращающим элементом. Свою службу дружинники несут на самых аварийных участках дорог. 

В добровольной дружине - 25 человек. Это сотрудники двух молодечненских организаций. К слову, дополнительный контроль за соблюдением правил не лишний. Как рассказали в ГАИ, с начала года в этом регионе произошло 11 аварий, 14 человек получили травмы, один погиб. 

 
 
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Безопасность дорожного движения - сообща. В Молодечно за порядком на улицах города следят не только инспекторы ГАИ, но и дружинники. После рабочего дня они помогают...
 
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