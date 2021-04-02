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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Молодечно ГАИ и дружинники обеспечивают безопасность дорожного движения Безопасность дорожного движения - сообща. В Молодечно за порядком на улицах города следят не только инспекторы ГАИ, но и дружинники. После рабочего дня они помогают...

Безопасность дорожного движения - сообща. В Молодечно за порядком на улицах города следят не только инспекторы ГАИ, но и дружинники. После рабочего дня они помогают переходить проезжую часть школьникам и людям старшего поколения. Если у пешехода нет фликера, обеспечат световозвращающим элементом. Свою службу дружинники несут на самых аварийных участках дорог.В добровольной дружине - 25 человек. Это сотрудники двух молодечненских организаций. К слову, дополнительный контроль за соблюдением правил не лишний. Как рассказали в ГАИ, с начала года в этом регионе произошло 11 аварий, 14 человек получили травмы, один погиб.