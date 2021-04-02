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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Весенняя сессия парламента. Прямое включение Весенняя сессия белорусского парламента открывается сегодня. Депутаты Палаты представителей определят дату парламентских слушаний на тему территориальной...

Весенняя сессия белорусского парламента открывается сегодня. Депутаты Палаты представителей определят дату парламентских слушаний на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси, а также рассмотрят ряд новаций в законопроекты. Что в портфеле парламентариев, спросим у