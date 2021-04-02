Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Школьники Минской области соревновались в знании дорожных правил Знания - залог безопасности. В Червенском районе прошла олимпиада по Правилам дорожного движения. Участие приняли школьники всех уголков центрального региона....

Знания - залог безопасности. В Червенском районе прошла олимпиада по Правилам дорожного движения. Участие приняли школьники всех уголков центрального региона. Конкурсанты представили жюри домашнее задание - видеоролики на тему безопасности на дорогах, а затем выполнили тесты ПДД - индивидуальные и командные.В лидерах на олимпиаде - Борисовский район, школьники из Жодино и Солигорского района. Победителям вручили полезные электронные подарки - умные часы, виртуальные очки и портативные колонки.