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Школьники Минской области соревновались в знании дорожных правил
02.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗнания - залог безопасности. В Червенском районе прошла олимпиада по Правилам дорожного движения. Участие приняли школьники всех уголков центрального региона. Конкурсанты представили жюри домашнее задание - видеоролики на тему безопасности на дорогах, а затем выполнили тесты ПДД - индивидуальные и командные.
В лидерах на олимпиаде - Борисовский район, школьники из Жодино и Солигорского района. Победителям вручили полезные электронные подарки - умные часы, виртуальные очки и портативные колонки.
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Знания - залог безопасности. В Червенском районе прошла олимпиада по Правилам дорожного движения. Участие приняли школьники всех уголков центрального региона....
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