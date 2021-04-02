Что изменилось в Каталоге Onliner с 1 апреля

С 1 апреля 2021 года Каталог Onliner переходит на новую модель работы с магазинами-партнерами: вместо существовавшей ранее системы абонентской платы за размещение товаров в тех или иных разделах будет введен комиссионный сбор за выполненные заказы. Таким образом, продавцы смогут платить площадке только за результат: завершенные сделки и привлеченных клиентов.

Комиссия, которую Каталог Onliner будет взимать с продавцов в качестве вознаграждения за выполненный заказ, будет определяться в зависимости от раздела. Минимальный ее размер составит 0,3% (такая ставка, например, будет применяться для разделов каталога «Оперативная память», «Процессоры), а максимальный не превысит 10% (такой размер комиссии будет действовать для товаров в категории «Елочные игрушки и новогодние украшения»). Для большинства категорий размер комиссии будет находиться в диапазоне 3-6%.

«Мы хотим уйти от устаревшей системы абонентской платы за размещенные на нашей площадке товары и предложить прогрессивную систему взаимодействия с Каталогом Onliner, которая применяется на большинстве крупнейших маркетплейсов мира. Уверены, она будет более честной, более выгодной и более удобной как для продавцов, так и для покупателей. Магазины смогут платить только за совершенные сделки и представить максимально полный ассортимент товаров в самых разных категориях и разделах: размещение в каталоге отныне становится бесплатным. А пользователи каталога будут уверены, что выбранный товар окажется в наличии, причем именно по той цене и на тех условиях, которые указаны в информации от продавца — для этого мы предусмотрели все необходимые меры, в том числе помощь в решении возможных спорных ситуаций», — прокомментировал исполнительный директор Onliner Илья Жуковец.

С введением новой модели Каталог Onliner станет максимально дружественной площадкой как для крупных магазинов, уже давно ведущих свою деятельность, так и для тех, кто только начинает продажи в интернете и стремится эффективно развивать свои продажи.

Все участники каталога получат равные возможности для старта и наращивания объемов продаж (включая выгодную ставку интернет-эквайринга при подключении Onliner Pay), размещение своих товаров в нужных разделах станет бесплатным, а размер комиссионного вознаграждения будет зависеть от числа и стоимости выполненных заказов, а не от количества представленных товаров.

Списание комиссии будет происходить в момент доставки заказа покупателю при онлайн-оплате через Onliner Pay либо в момент подтверждения заказа продавцом, если выбран способ оплаты наличными или банковской картой. При этом с 1 апреля все заказы в Каталоге Onliner будут оформляться исключительно через Корзину, а контакты покупателя и продавца станут доступны участникам сделки только после того, как магазин подтвердит заказ.

Это создает необходимые предпосылки для того, чтобы продавцы были заинтересованы поддерживать перечень своих товаров в актуальном состоянии, а покупатели могли получить максимально качественный и удобный сервис: в случае, если заявленный товар отсутствует в наличии либо его реальная стоимость или условия доставки не совпадают с указанными, магазин все равно заплатит комиссию площадке.

Процент от суммы заказа будет взиматься с магазина и в том случае, если запрос покупателя был упущен — то есть поступившая заявка осталась необработанной. Чтобы продавец случайно не пропустил уведомление о заказе, система будет рассылать ему соответствующие уведомления в SMS и по электронной почте, а партнеры, подключившие Onliner Pay, будут дополнительно информированы о том, что срок ответа по заказу скоро истечет. Кроме того, в течение переходного периода время на обработку заказа будет увеличено с 45 до 90 минут.

Введение новой модели позволит Каталогу Onliner сделать максимально объективной существующую систему рейтинга продавцов: если прежде она основывалась на отзывах покупателей, то теперь оценка будет привязана к проценту успешно выполненных заказов.

В то же время с изменением функционала Корзины Каталога Onliner будут предприняты и меры для защиты интересов магазинов. Так, теперь покупатели не смогут заказать один и тот же товар у нескольких продавцов одновременно. А в случае, если клиент самостоятельно отменил заказ, указав в качестве причины отказ от покупки, уплачивать комиссионное вознаграждение не придется. То же самое произойдет и в том случае, если отмена произошла в связи с изменением выбранного способа оплаты или при случайном дублировании заказа покупателем.

Каждый спорный кейс, связанный с отменой заказа, будет рассматриваться представителями Каталога Onliner. Если проверка покажет, что магазин выполнил все свои обязательства, но покупатель все равно принял решение отказаться от покупки, комиссия будет возвращена продавцу.