В ИВС Бобруйска голодают пятеро арестованных

Источник материала: Tut.by

Известно, что в День Воли в Бобруйске были задержаны, а затем осуждены 6 человек. Пятеро в ИВС объявили голодовку, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на местных активистов.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Иван Манько и Владимир Михолап получили по 30 суток ареста, Сергей Беляев и Александр Парахневич — по 20 суток. Причем Беляев имеет инвалидность из-за болезни Паркинсона. Павла Кабанчука осудили на 15 суток ареста за наклейку «Погоня» на автомобиле. Мать троих несовершеннолетних детей Ирину Сурыгину продержали в изоляторе 2 дня, а потом судили и оштрафовали на 180 базовых величин, или 5220 рублей.

Пятеро попавших в ИВС отбывать арест объявили голодовку.

Вначале голодать стали Иван Манько и Павел Кабанчук. 1 апреля родным стало известно, что к ним присоединились и остальные. Родственникам в изоляторе сообщили, что осужденные в голодовке, и попросили забрать передачи, принесенные ранее.

«Мы подозреваем, что в изоляторе был какой-то инцидент, который спровоцировал голодовку, и теперь они чего-то добиваются, — рассказала „Свободе“ бобруйская правозащитница Галина Смирнова. — Ее причину голодающие указали в заявлении начальнику изолятора. Если бы такого заявления не было, то нам бы не сказали о голодовке».

По словам Смирновой, родные добиваются встречи с руководством изолятора. Ее запланировали на понедельник, 5 апреля. В свидании с осужденными отказывают.