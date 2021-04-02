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В ИВС Бобруйска голодают пятеро арестованных
02.04.2021 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Известно, что в День Воли в Бобруйске были задержаны, а затем осуждены 6 человек. Пятеро в ИВС объявили голодовку,
Иван Манько и Владимир Михолап получили по 30 суток ареста, Сергей Беляев и Александр Парахневич — по 20 суток. Причем Беляев имеет инвалидность из-за болезни Паркинсона. Павла Кабанчука осудили на 15 суток ареста за наклейку «Погоня» на автомобиле. Мать троих несовершеннолетних детей Ирину Сурыгину продержали в изоляторе 2 дня, а потом судили и оштрафовали на 180 базовых величин, или 5220 рублей.
Пятеро попавших в ИВС отбывать арест объявили голодовку.
Вначале
«Мы подозреваем, что в изоляторе был какой-то инцидент, который спровоцировал голодовку, и теперь они чего-то добиваются, — рассказала „Свободе“ бобруйская правозащитница Галина Смирнова. — Ее причину голодающие указали в заявлении начальнику изолятора. Если бы такого заявления не было, то нам бы не сказали о голодовке».
По словам Смирновой, родные добиваются встречи с руководством изолятора. Ее запланировали на понедельник, 5 апреля. В свидании с осужденными отказывают.
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Родственникам в изоляторе сообщили, что осужденные в голодовке, и попросили забрать передачи, принесенные ранее.
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