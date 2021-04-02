ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд рассмотрел апелляцию на приговор политзаключенному с умственной отсталостью из Жлобина - и ничего не изменил

02.04.2021 15:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд высшей инстанции не нашел оснований для изменения меры пресечения для жителя Жлобина Дмитрия Гопты. Об этом сообщает «Флагшток» со ссылкой на телеграм-канал «Свободный Жлобин».

Ранее Дмитрия осудили на два года колонии общего режима по двум статьям УК — ч. 1 статьи 342 (организация или активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок) и статье 364 (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Во время судебного заседания Дмитрий полностью признал свою вину, подтвердил, что бросил камень и убежал.

У молодого человека умственная отсталость легкой степени. Экспертиза, проведенная во время следствия, подтвердила диагноз, но несмотря на это, суд Жлобинского района счел, что он в состоянии отвечать за свои поступки.

Правозащитные организации признали Дмитрия Гопту политзаключенным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В ИВС Бобруйска голодают пятеро арестованных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by