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Суд рассмотрел апелляцию на приговор политзаключенному с умственной отсталостью из Жлобина - и ничего не изменил
02.04.2021 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд высшей инстанции не нашел оснований для изменения меры пресечения для жителя Жлобина Дмитрия Гопты. Об этом
Ранее Дмитрия осудили на два года колонии общего режима по двум статьям УК — ч. 1 статьи 342 (организация или активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок) и статье 364 (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Во время судебного заседания Дмитрий полностью признал свою вину, подтвердил, что бросил камень и убежал.
У молодого человека умственная отсталость легкой степени. Экспертиза, проведенная во время следствия, подтвердила диагноз, но несмотря на это, суд Жлобинского района счел, что он в состоянии отвечать за свои поступки.
Правозащитные организации признали Дмитрия Гопту политзаключенным.
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Суд рассмотрел апелляцию на приговор политзаключенному с умственной отсталостью из Жлобина - и ничего не изменил
Ранее Дмитрия осудили на два года колонии общего режима по двум статьям УК.
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