Суд рассмотрел апелляцию на приговор политзаключенному с умственной отсталостью из Жлобина - и ничего не изменил

Источник материала: Tut.by

Суд высшей инстанции не нашел оснований для изменения меры пресечения для жителя Жлобина Дмитрия Гопты. Об этом сообщает «Флагшток» со ссылкой на телеграм-канал «Свободный Жлобин».

Ранее Дмитрия осудили на два года колонии общего режима по двум статьям УК — ч. 1 статьи 342 (организация или активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок) и статье 364 (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Во время судебного заседания Дмитрий полностью признал свою вину, подтвердил, что бросил камень и убежал.

У молодого человека умственная отсталость легкой степени. Экспертиза, проведенная во время следствия, подтвердила диагноз, но несмотря на это, суд Жлобинского района счел, что он в состоянии отвечать за свои поступки.

Правозащитные организации признали Дмитрия Гопту политзаключенным.