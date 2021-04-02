В Молодечно стоматолог сделала ребенку не тот укол. Поликлиника по суду выплатит семье компенсацию

Источник материала: Tut.by

В Молодечно суд обязал медицинское учреждение выплатить крупную компенсацию ущерба, который из-за врачебной ошибки причинил стоматолог своему несовершеннолетнему клиенту. Об этом сообщила пресс-служба Минского областного суда.



Фото: mplazon.ru

В среду, 31 марта, суд рассматривал иск матери, представлявшей интересы своего несовершеннолетнего сына, к местному медицинскому учреждению. Суть дела состояла в том, что юноша пострадал в результате действий врача при проведении стоматологических процедур. Как потом на суде пояснил сам медик, он по ошибке вместо обезболивающего лидокаина сделал укол раствора аммиака в область зуба. В результате у ребенка был диагностирован ожог слизистой оболочки рта и щеки.

В качестве моральной компенсации мать несовершеннолетнего запросила у медицинского учреждения 10 тысяч рублей. Его представители и виновник происшествия признали справедливость иска, однако не согласились с размером запрошенной компенсации — по их мнению, сумма была завышена, учитывая, что нанесенный действиями врача вред здоровью квалифицировали как легкие телесные повреждения.

В итоге суд принял решение взыскать в пользу пострадавшего 5 тысяч рублей, а также покрыть судебные издержки истца суммой в 550 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.