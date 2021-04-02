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В Молодечно стоматолог сделала ребенку не тот укол. Поликлиника по суду выплатит семье компенсацию

02.04.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечно суд обязал медицинское учреждение выплатить крупную компенсацию ущерба, который из-за врачебной ошибки причинил стоматолог своему несовершеннолетнему клиенту. Об этом сообщила пресс-служба Минского областного суда.


Фото: mplazon.ru

В среду, 31 марта, суд рассматривал иск матери, представлявшей интересы своего несовершеннолетнего сына, к местному медицинскому учреждению. Суть дела состояла в том, что юноша пострадал в результате действий врача при проведении стоматологических процедур. Как потом на суде пояснил сам медик, он по ошибке вместо обезболивающего лидокаина сделал укол раствора аммиака в область зуба. В результате у ребенка был диагностирован ожог слизистой оболочки рта и щеки.

В качестве моральной компенсации мать несовершеннолетнего запросила у медицинского учреждения 10 тысяч рублей. Его представители и виновник происшествия признали справедливость иска, однако не согласились с размером запрошенной компенсации — по их мнению, сумма была завышена, учитывая, что нанесенный действиями врача вред здоровью квалифицировали как легкие телесные повреждения.

В итоге суд принял решение взыскать в пользу пострадавшего 5 тысяч рублей, а также покрыть судебные издержки истца суммой в 550 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 
 
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Изначально запрошенная истцом сумма компенсации была сокращена вдвое.
 
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