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Когда в гродненских костелах будут проводить пасхальные службы и освящать куличи

02.04.2021 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году католики отмечают Пасху 4 апреля. В выходные в костелах города будут проходить праздничные богослужения. Освящать пасхальную еду в храмах начнут с самого утра в субботу, сообщает сайт Гродненской епархии.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фарный костел. Парафия св. Франтишка Ксаверия

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 19.00.
  • Освящение пасхальных блюд — c 8.00 до 18.00 каждые полчаса.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничные богослужение:7.00, 10.30, 12.00, 15.00, 16.30, 19.00, 21.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничные богослужения: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.30, 19.00.

Бернардинский костел

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 19.00.
  • Освящение пасхальных блюд — с 7.30 до 18.30 каждый час.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничные богослужения: 7.00, 10.30, 12.30, 19.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничные богослужения 7.30, 9.00, 10.30, 12.30, 19.00.

Францисканский костел

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 21:00.
  • Освящение пасхальных блюд — с 9.00 до 16.00 каждый час.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничные богослужения в 7.00, 11.00, 12.30, 19.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничные богослужия.00, 9.30, 11.00, 12.30, 19.00.

Бригитский костел

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 19.00.
  • Освящение пасхальных блюд — в 9,00, 12,00, 15,00 і 18,00.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничные богослужения на английском языке в 6.00, 12.00, 16.00, на белорусском — в 19.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничные богослужения в 7.30, 12.00, 19.00.

Костел в микрорайоне Девятовка

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 22.00.
  • Освящение пасхальных блюд — с 9.00 до 18.00 каждый час.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничные богослужения в 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 19.00, 21.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничные богослужения в 8.00, 12.00, 17.00, 19.00.

Костел в микрорайоне Девятовка

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 19.00.
  • Освящение пасхальных блюд — с 9.00 до 17.00 каждые полчаса.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничные богослужения в 6.30, 11.00, 13.00, 19.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничные богослужения в 7.30, 9.00, 11.00, 13.00, 19.00.

Костел в микрорайоне Южный

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 19.00.
  • Освящение пасхальных блюд — с 9.00 до 18.00 каждый час.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничные богослужения в 7.00, 12.00 17.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничные богослужения в 9.00, 12.00, 19.00.

Костел в Августовке (улица Репина)

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 20.00.
  • Освящение пасхальных блюд — с 10.00 до 17.00 каждые полчаса.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничные богослужения в 7.00, 11.00, 14.00, 19.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничные богослужения в 8.00, 9.00, 19.00.

Парафия святого Юзефа

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 18.00.
  • Освящение пасхальных блюд — с 10.00 до 17.00 каждый час.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничные богослужения в 6.00, 13.00, 18.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничные богослужения в 9.00, 18.00.

Костел в микрорайоне Ольшанка

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 19.00.
  • Освящение пасхальных блюд — с 9.00 до 18.00 каждый час.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничные богослужения в7.00 13.00 19.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничные богослужения в 10,00, 11,30, 19,00.

Приход святого Роха в Грандичах

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 20.00.
  • Освящение пасхальных блюд — в 12.00 и 14.00.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничное богослужение в 8.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничное богослужение в 10.00.

Приход блаженной Марианы Бернацкой (Барановичи, Лососно)

Верующие нового прихода пользуются приходским костелом Успения Пресвятой Богородицы в Адамовичах до момента строительства временной часовни.

  • Суббота, 3 апреля, — праздничное богослужение в 20.00.
  • Освящение пасхальных блюд — в 14.00 (ул.Волжецкого рядом с конечной остановкой «Микрорайон Барановичи»), в 14.30 (микрорайон Лососно — детская площадка) и после праздничного богослужения в 20:00.
  • Воскресенье, 4 апреля, — праздничное богослужение в 9.00.
  • Понедельник, 5 апреля, — праздничное богослужение в 20.00.

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В этом году католики отмечают Пасху 4 апреля. В выходные в костелах города будут проходить праздничные богослужения. Освящать пасхальную еду в храмах начнут с...
 
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