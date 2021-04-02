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В Минске на заводе Вавилова оцепили вход в банк - нашли подозрительный пакет

02.04.2021 17:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на заводе имени Вавилова оцепили вход в отделение «Приорбанка», который находится в том же здании на Макаенка.


Фото: очевидец

Очевидцы сообщают, что около часа оцеплен вход в «Приорбанк» на заводе имени Вавилова, из корпуса эвакуировали сотрудников. На месте работает сапер.

— В банке около проходной на заводе имени Вавилова кто-то оставил пакет, приехала милиция и попросила всех покинуть банк, сами открывать его боятся, — рассказал очевидец, который был там еще в 15.30.

На объект «для осуществления пожарной безопасности» выезжало МЧС.

Милиция пишет, что возле Минского механического завода имени Вавилова обнаружили подозрительный пакет.

На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа.

Милиция приносит извинение за неудобства, связанные с предпринятыми мерами.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на заводе им. Вавилова оцепили вход в отделение «Приорбанка», который находится в том же здании на Макаенка.
 
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