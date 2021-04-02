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Адвокат: во время допросов Ольга Золотарь трижды заявляла о пытках, на руках и шее были кровоподтеки
02.04.2021 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ольгу Золотарь — мать пятерых детей из поселка Ждановичи — задержали 18 марта. Третью неделю она находится под стражей, сейчас — в СИЗО на Володарского. По информации TUT.BY, во время допросов Ольга заявляла, что в день задержания к ней применялась физическая сила. Адвокаты обнаружили у нее кровоподтеки на руках и шее, синяки на ягодицах.
Ольгу Золотарь
— Во время допросов у следователя Ольга трижды указывала на факты пыток. В ГУБОПиК у нее требовали разблокировать устройства и передать все сведения в отношении нее. Она решила воспользоваться правом не свидетельствовать против себя. После этого, рассказывала моя подзащитная, ее били по затылку и ягодицам, выламывали руки, прижимали голову к земле. Когда мы с ней встретились, у нее было множество телесных повреждений, кровоподтеки на руках и шее, синяки на ягодицах.
По словам Андрея Мочалова, он подавал ходатайство о вызове и привлечении судмедэксперта, чтобы зафиксировать повреждения на теле Ольги Золотарь. До сих пор, по его информации, специалист с его подзащитной не встречался.
— Также мы писали ходатайство следователю, чтобы она провела осмотр и описала повреждения. Этого также сделано не было. По моему мнению, есть попытка скрыть следы примененных пыток.
26 марта Ольге Золотарь
Свою вину Ольга полностью отрицает, говорит адвокат.
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В августе 2020-го Ольга Золотарь была наблюдателем на выборах, после 9 августа она стала волонтером в лагере на Окрестина. Осенью 2020-го на нее составили протокол за
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Как позже
Ольга Золотарь живет в Ждановичах, вместе с мужем они воспитывают пятерых детей от 4 до 17 лет.
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Адвокат: во время допросов Ольга Золотарь трижды заявляла о пытках, на руках и шее были кровоподтеки
Ольгу Золотарь - мать пятерых детей из поселка Ждановичи - задержали 18 марта. Третью неделю она находится под стражей. По информации TUT.BY, полученной из двух...
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