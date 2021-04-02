В Минске пропал 80-летний мужчина - он ушел из дома еще 31 марта

Источник материала: Tut.by

В Минске пропал 80-летний мужчина. Он ушел на прогулку еще 31 марта и до сих пор не вернулся.





ПСО «Ангел» сообщает, что пропал Петренко Георгий Васильевич. Мужчине 80 лет, он проживает на улице Притыцкого. В среду он около 13.30 вышел на прогулку и пропал.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Сообщают также, что 1 апреля в 12.07 мужчину запечатлела камера видеонаблюдения в переходе станции метро «Борисовский тракт»: он вышел в сторону БНТУ.





Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека или вы видели его, просьба сообщить по телефонам: ПСО «Ангел» 7733 (для всех мобильных операторов); +375 33 6666−856; +375 33 6666−033 или 102.