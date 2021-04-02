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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нюансы протестного движения под названием BYPOL обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов" Серьезный удар по экстремистам на этой неделе нанесли и в медийном пространстве. Материал о подробностях работы наших контрразведчиков стал настоящей...

Серьезный удар по экстремистам на этой неделе нанесли и в медийном пространстве. Материал о подробностях работы наших контрразведчиков стал настоящей информационной бомбой.Нюансы за круглым столом обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов". Что на самом деле представляет собой новый локомотив затухающего протестного движения под названием BYPOL? Как иностранные дипмиссии помогали вывозить из Беларуси "своих" людей. Сколько стоит информационное продвижение Евросоюза? Какую роль в этом играют иностранные спецслужбы? После публикации фактов воцарилась гнетущая тишина, которая говорит о многом.Как в нашей стране пытались разыграть религиозную и национальную карту, что из этого вышло? Все подробности в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".