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Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина
02.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ деле фигурируют и иные участники так называемого Белорусского фонда спортивной солидарности. По данным ведомства, подозреваемые в августе 2020 года создали объединение якобы для оказания финансовой и юридической помощи спортсменам. На деле Герасименя и Опейкин, являясь председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества.
Александр Василюк, начальник управления Следственного комитета Беларуси: "В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. В частности, под давлением членов вышеуказанного объединения из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства".
Действия членов фонда следователи квалифицировали по статье "Призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".
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В деле фигурируют и иные участники так называемого Белорусского фонда спортивной солидарности. По данным ведомства, подозреваемые в августе 2020 года создали...
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