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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина В деле фигурируют и иные участники так называемого Белорусского фонда спортивной солидарности. По данным ведомства, подозреваемые в августе 2020 года создали...

В деле фигурируют и иные участники так называемого Белорусского фонда спортивной солидарности. По данным ведомства, подозреваемые в августе 2020 года создали объединение якобы для оказания финансовой и юридической помощи спортсменам. На деле Герасименя и Опейкин, являясь председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества.Действия членов фонда следователи квалифицировали по статье "Призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".