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С. Михеев: Очень важно развивать формат Союзного государства
02.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Только развитие диалога в мирном и дружелюбном ключе может способствовать взаимовыгодному сотрудничеству государств. Союзные отношения Беларуси и России - яркий тому пример", - такое мнение нашему телеканалу высказал известный российский политолог и журналист Сергей Михеев.
Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия): "Вообще союзные отношения России и Беларуси важны именно для того, что мы в этом единстве россиян и белорусов смогли сохранить какую-то форму взаимодействия, какую-то форму интеграции. Ее важно не потерять. Будет ли она развиваться дальше? Я думаю, что да. Как она будет развиваться дальше - это лучше обсуждать за столом переговоров в абсолютно мирном и дружелюбном ключе. Я думаю, именно поэтому всякого рода недоброжелателей этот союз раздражает. Он раздражает их потому, что они понимают, что от этого можно двигаться дальше. Чтобы мы не могли двигаться дальше, они пытаются все эти дела дискредитировать. Я считаю, что очень важно поддерживать формат Союзного государства. Если есть какие-то разногласия, их надо устранять путем нахождения взаимоприемлемого компромисса, но ни в коем случае не разрушать, потому что разрушение, как нам показал опыт тридцати лет, ни к чему хорошему ни нас, ни белорусов, никого на постсоветском пространстве не привело".
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"Только развитие диалога в мирном и дружелюбном ключе может способствовать взаимовыгодному сотрудничеству государств. Союзные отношения Беларуси и России - яркий...
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