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Нет фейкам, экстремизму и героизации нацистских преступников

Важнейшие акценты работы парламента - укрепление суверенитета

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Принятием резонансных законопроектов открылась весенняя сессия парламента Нет фейкам, экстремизму и героизации нацистских преступников Принятием резонансных законопроектов сегодня открылась весенняя сессия парламента. В первом...

Принятием резонансных законопроектов сегодня открылась весенняя сессия парламента. В первом чтении приняли документ о массовых мероприятиях в Беларуси и поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму. Защиту в виде охраны и нового места жительства предоставят госслужащим. Ранее на это могли рассчитывать только судьи, правоохранители, которым поступают угрозы. Во втором чтении депутаты приняли законопроект о защите персональных данных. Документ призван обеспечить защиту прав и свобод граждан, а также создание уполномоченного органа, который будет собирать и аккумулировать у себя все персональные данные.Сегодня открылась и пятая сессия Совета Республики. "Проблемы людей должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов", - заявила спикер верхней палаты парламента. Главное не статистика, а конкретный результат, отметила Наталья Кочанова. В целом курс работы обеих палат парламента задан Всебелорусским народным собранием. Укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики, поддержание социальной стабильности - важнейшие акценты.