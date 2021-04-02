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Принятием резонансных законопроектов открылась весенняя сессия парламента

02.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нет  фейкам, экстремизму и героизации нацистских преступников

Принятием резонансных законопроектов сегодня открылась весенняя сессия парламента. В первом чтении приняли документ о массовых мероприятиях в Беларуси и поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму. Защиту в виде охраны и нового места жительства  предоставят госслужащим. Ранее на это могли рассчитывать только судьи,  правоохранители, которым поступают угрозы. Во втором чтении депутаты приняли законопроект  о защите персональных данных.  Документ призван обеспечить защиту прав и свобод граждан, а также создание уполномоченного органа, который будет собирать и аккумулировать у себя все персональные данные. 

Важнейшие акценты работы парламента - укрепление суверенитета

Сегодня открылась и пятая сессия Совета Республики. "Проблемы людей должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов", - заявила спикер верхней палаты парламента. Главное не статистика, а конкретный результат, отметила Наталья Кочанова. В целом курс работы обеих палат парламента задан Всебелорусским народным собранием.  Укрепление суверенитета, повышение стрессоустойчивости экономики, поддержание социальной стабильности - важнейшие акценты.

 
 
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Нет  фейкам, экстремизму и героизации нацистских преступников Принятием резонансных законопроектов сегодня открылась весенняя сессия парламента. В первом...
 
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