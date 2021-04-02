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Перед началом занятий в школах ГАИ усилила контроль на дорогах

02.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Перед началом четвертой школьной четверти инспекторы будут пристально следить за соблюдением правил водителями, ведь чаще всего именно по вине взрослых происходят ДТП с участием детей. Сотрудники ГАИ будут дежурить на наиболее опасных участках дорог и перекрестках рядом с учебными заведениями. Особое внимание и к юным пешеходам. Тематические уроки с участием инспекторов пройдут также и в школах. Акция "Берегите детей!" будет длиться всю первую учебную неделю.

 
 
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Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Перед началом четвертой школьной четверти инспекторы будут пристально следить за соблюдением правил водителями,...
 
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