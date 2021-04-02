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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перед началом занятий в школах ГАИ усилила контроль на дорогах Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Перед началом четвертой школьной четверти инспекторы будут пристально следить за соблюдением правил водителями,...

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Перед началом четвертой школьной четверти инспекторы будут пристально следить за соблюдением правил водителями, ведь чаще всего именно по вине взрослых происходят ДТП с участием детей. Сотрудники ГАИ будут дежурить на наиболее опасных участках дорог и перекрестках рядом с учебными заведениями. Особое внимание и к юным пешеходам. Тематические уроки с участием инспекторов пройдут также и в школах. Акция "Берегите детей!" будет длиться всю первую учебную неделю.