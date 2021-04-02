|
Перед началом занятий в школах ГАИ усилила контроль на дорогах
02.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГосавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Перед началом четвертой школьной четверти инспекторы будут пристально следить за соблюдением правил водителями, ведь чаще всего именно по вине взрослых происходят ДТП с участием детей. Сотрудники ГАИ будут дежурить на наиболее опасных участках дорог и перекрестках рядом с учебными заведениями. Особое внимание и к юным пешеходам. Тематические уроки с участием инспекторов пройдут также и в школах. Акция "Берегите детей!" будет длиться всю первую учебную неделю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Перед началом четвертой школьной четверти инспекторы будут пристально следить за соблюдением правил водителями,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)