|
Лучших изобретателей выбрали на фестивале "Радуга-2021" во Дворце детей и молодежи
02.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНастольные игры, головоломки и аттракционы. Лучших изобретателей выбрали на городском фестивале "Радуга-2021" во Дворце детей и молодежи. Всего три номинации - на лучшую мультимедийную, настольную и интерактивную игру. Конкурс собрал более полусотни инновационных проектов со всей столицы.
Тематика игр самая разнообразная: от культурологической до медицинскойФестиваль прошел как часть праздника "Все игры в гости к нам!" для посетителей школьных лагерей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настольные игры, головоломки и аттракционы. Лучших изобретателей выбрали на городском фестивале "Радуга-2021" во Дворце детей и молодежи. Всего три номинации - на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)