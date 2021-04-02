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Новые пути развития Союзного государства обсуждают в онлайн- и офлайн-форматах

02.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня  День единения народов Беларуси и России

За четверть века государства проделали значительный путь. И сегодня по глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству  нет равных на евразийском пространстве,  говорится в поздравлении Председателя Высшего госсовета Союзного государства, Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусам и россиянам.

Поздравление Президента с Днем единения народов Беларуси и России

День единения - возможность рассмотреть и актуальные вопросы в жизни Союзного государства

Из-за пандемии   новые пути  развития обсуждают в онлайн и офлайн-форматах.  Во Дворце Республики в Минске и в Большом зале пресс-центра "Россия сегодня" в Москве.  Пул спикеров - от  представителей  республиканских и федеральных ведомств до представителей молодежи. На повестке также: усовершенствование единого правового пространства, развитие экономики, конструктивный диалог в вопросах внешней политики и социальной защиты.

25 лет: общие достижения

За 25 лет взаимный товарооборот Беларуси и России вырос в 6 раз - с 5 млрд до 30. Среди общих достижений - совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Главная цель сегодняшних панельных дискуссий - новые возможные интеграционные проекты, которые белорусы могут предложить своим коллегам.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня  День единения народов Беларуси и России За четверть века государства проделали значительный путь. И сегодня по глубине сближения национальных...
 
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