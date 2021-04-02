|
Новые пути развития Союзного государства обсуждают в онлайн- и офлайн-форматах
02.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня День единения народов Беларуси и России
День единения - возможность рассмотреть и актуальные вопросы в жизни Союзного государстваИз-за пандемии новые пути развития обсуждают в онлайн и офлайн-форматах.
25 лет: общие достиженияЗа 25 лет взаимный товарооборот Беларуси и России вырос в 6 раз - с 5 млрд до 30. Среди общих достижений - совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Главная цель сегодняшних панельных дискуссий - новые возможные интеграционные проекты, которые белорусы могут предложить своим коллегам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня День единения народов Беларуси и России За четверть века государства проделали значительный путь. И сегодня по глубине сближения национальных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)