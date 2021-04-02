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Выездной прием граждан на МТЗ провел мэр Минска
02.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новая амбулатория и детский сад появятся в столичном микрорайоне Сокол в следующем годуОб этом сегодня рассказал мэр Минска Владимир Кухарев во время личного приема граждан, который прошел на тракторном заводе. Среди актуальных вопросов - строительство жилья, благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог. Одна из проблем затронула сразу семь домов одного из товариществ собственников столицы, а это свыше тысячи квартир. Здесь уже более трех лет нет председателя, что привело к необустроенности в новом жилье. Дома сдали в эксплуатацию шесть лет назад, при этом здесь не работают камеры видеонаблюдения, фасады и подъезды в запустении.
Мэр города на месте доверил заместителю главы Октябрьского района столицы найти решение по этому товариществу и привести все в порядок. Всего Владимир Кухарев сегодня рассмотрел около двух десятков вопросов. Решения по всем руководитель Минска взял на личный контроль.
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Новая амбулатория и детский сад появятся в столичном микрорайоне Сокол в следующем году Об этом сегодня рассказал мэр Минска Владимир Кухарев во время личного...
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