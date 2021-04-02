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Прогноз погоды на 3 апреля
02.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация: погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт.
Внимание!
В ночные и утренние часы 3 апреля (суббота) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.
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Синоптическая ситуация: погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт. Внимание! В ночные и утренние часы 3...
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