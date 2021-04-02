Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В выходные в Беларуси ожидаются дождь и мокрый снег Апрель стартовал в Беларуси ясной и теплой погодой, но уже в предстоящие выходные ее характер изменится - на большей части страны прогнозируются дождь и мокрый...

Апрель стартовал в Беларуси ясной и теплой погодой, но уже в предстоящие выходные ее характер изменится - на большей части страны прогнозируются дождь и мокрый снег. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица, днем - не выше 10 градусов тепла.В начале следующей недели синоптики прогнозируют пасмурную, но стабильно теплую погоду - до плюс 14 в дневные часы.