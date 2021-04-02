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В выходные в Беларуси ожидаются дождь и мокрый снег
02.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАпрель стартовал в Беларуси ясной и теплой погодой, но уже в предстоящие выходные ее характер изменится - на большей части страны прогнозируются дождь и мокрый снег. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица, днем - не выше 10 градусов тепла.
В начале следующей недели синоптики прогнозируют пасмурную, но стабильно теплую погоду - до плюс 14 в дневные часы.
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Апрель стартовал в Беларуси ясной и теплой погодой, но уже в предстоящие выходные ее характер изменится - на большей части страны прогнозируются дождь и мокрый...
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