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Генпрокуратура: экстремистской может быть признана не только информационная продукция, но и символика

03.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Согласно новому закону, наказывать будут за участие в экстремистской организации в любой форме. Об этом журналистам рассказал генеральный прокурор Андрей Швед. Сюжет был показан в эфире «Беларусь 1».


Фото: СТВ

Он пояснил, что сейчас Уголовный кодекс предусматривает ответственность только за организацию и руководство экстремистским формированием.

— В случае принятия нового закона уголовная ответственность будет наступать за любую иную форму участия в экстремистской организации, что очень важно. Это и вербовка, это и обучение, и пропаганда, и все, что связано с той или иной экстремистской организацией.

Швед особо обратил внимание, что любое содействие организации, которая будет признана экстремистской, «в том числе и финансовое, влечет за собой в том числе и уголовную ответственность».

Дела об экстремистских организациях будут рассматривать в судах по ускоренной программе — максимум за месяц.

Швед заявил, что при этом каждый конкретный случай будет рассматриваться индивидуально.

— Не будет такого, что сам факт — человек вышел, что-то там сказал, и это уже ответственность такая или такая — нет. Будет идти разбирательство. При необходимости будут проводиться экспертизы, привлекаться специалисты, ученые, и в совокупности будет даваться оценка, что это — административное правонарушение, уголовное преступление. Если уголовное — связано ли оно с экстремизмом, в какой форме. Какая символика, атрибутика использовалась, элементы этой символики. И в совокупности будет даваться оценка.

В принимаемом законе, по его словам, дано новое определение экстремистским материалам — «это будет не только информационная продукция, но и символика, и атрибутика, предназначенные для осуществления экстремизма и его пропаганды».

По словам генпрокурора, комментариям в интернете, которые «оскорбляют, наносят вред суверенитету, призывают к насильственным действиям, ставят под сомнение основные устои общества» тоже будут давать правовую оценку в том числе по статьям, связанным с противодействием экстремизму.

Напомним, сегодня на сессии белорусского парламента депутаты в первом чтении приняли сразу несколько законопроектов, в том числе и поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму.

Единственный вариант «антиэкстремистских поправок», о которых известно общественности и СМИ, — это вариант, предложенный Генпрокуратурой. Вкратце напомним, что предлагает ведомство: списки, попав в которые человек лишается права заниматься педагогической, издательской деятельностью, а его финансы будут на особом контроле; будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, введена ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти, а также «уголовка» за неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

 
 
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Швед особо обратил внимание, что любое содействие организации, которая будет признана экстремистской, «в том числе и финансовое, влечет за собой в том числе и...
 
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