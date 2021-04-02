Источник материала: БT

Школу на 720 мест строят в Столбцах

Нужная инфраструктура - в шаговой доступности

В инвестиционной программе более ста объектов

Социальная инфраструктура в приоритете государства

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около ста объектов социальной инфраструктуры построят и реконструируют в Беларуси в этом году Инвестиции в образование и оздоровление. Около ста объектов социальной инфраструктуры построят и реконструируют в Беларуси согласно инвестпрограмме на этот год....

Инвестиции в образование и оздоровление. Около ста объектов социальной инфраструктуры построят и реконструируют в Беларуси согласно инвестпрограмме на этот год. При поддержке государства, например, в Орше появится поликлиника, а в Островце - автовокзал. Что касается сферы образования, то здесь целый список нужных людям объектов. Где они появятся, детально расскажетВместо школьного звонка в этих учебных классах пока звуки перфоратора. Строительный экватор преодолели: в некоторых кабинетах идет внутренняя отделка, половина фасада уже с утеплением, а кровля есть на всей школе.Завершить строительство планируют в июле. А в День знаний состоится первая встреча со школьниками. В нарядных платьях и строгих костюмах сюда придут 720 учеников.Для молодой мамы Татьяны Роман это не просто удобство, а дополнительная уверенность в безопасности ребенка. Маршрут будущего первоклассника - пятилетнего Максима - считай, не изменится.Строительство новой школы стало возможным благодаря поддержке государства. Развитие социальной инфраструктуры в приоритете, поэтому средства на возведение нужных людям объектов уже заложены в инвестиционную программу на 2021 год. Более 660 млн руб. направят на финансирование строительства и реконструкцию порядка ста социальных объектов по всей стране.Среди них и дошкольное учреждение в поселке Дружный Пуховичского района.Новый детский сад рассчитан на 230 мест. И первых воспитанников он примет уже в сентябре. Для детей предусмотрен музыкальный зал и экологическая комната, мелкую моторику и логическое мышление будут развивать во время лего-конструирования, а тренировать силу и укреплять здоровье в бассейне.В Дружном есть все необходимое. Молодые мамы, конечно, всегда найдут тему для разговора. Но беседы о строительстве сейчас преобладают.Забота о детях и комфортная жизни в регионах легли в основу инвестиционной программы на 2021 год. Помимо Столбцов новые школы появятся в Барановичах и Бобруйске, а детские сады в Молодечно и Фаниполе. В Островце же целый ряд открытий: дом для работников сферы образования, полигон бытовых отходов со станцией сортировки и автовокзал.