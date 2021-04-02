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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич дал комментарий по поводу BYPOL Как в работе с протестным движением в Беларуси помогла прививка Украины, Грузии и Армении - в интервью для "Главного эфира" рассказал замминистра внутренних дел...

Как в работе с протестным движением в Беларуси помогла прививка Украины, Грузии и Армении - в интервью для "Главного эфира" рассказал замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич. Безусловно, за это время со стороны и правоохранительного блока были ошибки, но объективный взгляд на ситуацию определил три основных момента - изменения в законодательстве, новые подходы в оперативной работе милиции и диалог с обществом.Кто эти люди, что подрывают устои белорусского общества и призывают к экстремизму. Основной состав инициативы BYPOL - бывшие следователи, оперативники и прокурорские. Геннадий Казакевич озвучил имена тех, кто перенял управление протестами в Беларуси и подбирает радикалов для дестабилизации обстановки в стране. По заявлению МВД, на сегодня эта линия под полным контролем, любые потуги некой сомнительной инициативы бесполезны. У силового блока принципиальная позиция - найти и ликвидировать крота в своих рядах, а также установить информатора на стороне. Комментарий замминистра внутренних дел - начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича - в это воскресенье вна