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Форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России прошел в Дубровенском районе

03.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В честь Дня единения в Дубровенском районе прошел и форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России. Его участниками стали молодые руководители предприятий, представители общественных объединений, студенты и депутаты. Особое внимание  уделили теме патриотического воспитания - у молодежи приграничья уже есть совместные проекты. Какие,  расскажет Марина Романовская. 

Граница Беларуси и России. Делегацию Смоленской области в Дубровенском районе встречают согласно местным традициям. Знакомство с регионом начинается с посещения мемориала "Рыленки". На гранитных плитах увековечены имена защитников, которые боролись с фашизмом.

Участники форума посетили мемориал "Рыленки"


На территории Дубровенского района шли ожесточенные бои. Линия фронта стояла 9 месяцев. Это место хранит память о советских воинах, которые погибли в 1943-1944 годах. В братской могиле покоятся 10 тысяч бойцов.

Во время оккупации в Дубровенском районе захватчики сожгли десятки деревень,  гибли мирные люди. Участники форума возложили цветы к Вечному огню и зажгли лампады в память о жертвах фашизма.

Совместные проекты обсудили во время "Открытого диалога"


Патриотическое воспитание - одна из главных тем, которую участники форума обсудили во время открытого диалога. У молодежи приграничья Беларуси и России много совместных проектов: байдарочные походы, встречи на Кургане Дружбы, автопробеги с посещением мемориалов. Все для того, чтобы сохранить историческую память.

Экскурсия по цехам Дубровенского льнозавода


Познавательной стала и экскурсия по цехам Дубровенского льнозавода. Северный шелк -  бренд района. Под эту культуру отведено свыше 2 тысяч гектаров. Как сделать предприятие успешным, участники форума поинтересовались у директора льнозавода Анатолия Босенкова, руководителя с 40-летним стажем. Для молодых лидеров  это бесценная встреча.

Мария Кузнецова, студентка Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма: "Молодежь, мы - это будущее. Вместе мы сила. Всегда приятно посещать эту страну. И очень приятно, что получилось и сегодня сюда приехать".

Для молодежи Беларуси и России форум стал идеальной площадкой для обсуждения перспективных идей. Вот такой экспонат - фарфоровая тарелка с автографами участников - будет храниться в местном музее в память о встрече и крепкой дружбе. 

 
Теги: знакомства
 
 
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В честь Дня единения в Дубровенском районе прошел и форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России. Его участниками стали молодые руководители предприятий,...
 
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