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Форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России прошел в Дубровенском районе
03.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ честь Дня единения в Дубровенском районе прошел и форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России. Его участниками стали молодые руководители предприятий, представители общественных объединений, студенты и депутаты. Особое внимание уделили теме патриотического воспитания - у молодежи приграничья уже есть совместные проекты. Какие, расскажет Марина Романовская.
Граница Беларуси и России. Делегацию Смоленской области в Дубровенском районе встречают согласно местным традициям. Знакомство с регионом начинается с посещения мемориала "Рыленки". На гранитных плитах увековечены имена защитников, которые боролись с фашизмом.
Участники форума посетили мемориал "Рыленки"
На территории Дубровенского района шли ожесточенные бои. Линия фронта стояла 9 месяцев. Это место хранит память о советских воинах, которые погибли в 1943-1944 годах. В братской могиле покоятся 10 тысяч бойцов.
Во время оккупации в Дубровенском районе захватчики сожгли десятки деревень, гибли мирные люди. Участники форума возложили цветы к Вечному огню и зажгли лампады в память о жертвах фашизма.
Совместные проекты обсудили во время "Открытого диалога"
Патриотическое воспитание - одна из главных тем, которую участники форума обсудили во время открытого диалога. У молодежи приграничья Беларуси и России много совместных проектов: байдарочные походы, встречи на Кургане Дружбы, автопробеги с посещением мемориалов. Все для того, чтобы сохранить историческую память.
Экскурсия по цехам Дубровенского льнозавода
Познавательной стала и экскурсия по цехам Дубровенского льнозавода. Северный шелк - бренд района. Под эту культуру отведено свыше 2 тысяч гектаров. Как сделать предприятие успешным, участники форума поинтересовались у директора льнозавода Анатолия Босенкова, руководителя с 40-летним стажем. Для молодых лидеров это бесценная встреча.
Мария Кузнецова, студентка Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма: "Молодежь, мы - это будущее. Вместе мы сила. Всегда приятно посещать эту страну. И очень приятно, что получилось и сегодня сюда приехать".
Для молодежи Беларуси и России форум стал идеальной площадкой для обсуждения перспективных идей. Вот такой экспонат - фарфоровая тарелка с автографами участников - будет храниться в местном музее в память о встрече и крепкой дружбе.
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В честь Дня единения в Дубровенском районе прошел и форум молодых лидеров приграничья Беларуси и России. Его участниками стали молодые руководители предприятий,...
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