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Актуальные вопросы в жизни Союзного государства обсудили в День единения Беларуси и России

03.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

День единения - это отличная возможность рассмотреть актуальные вопросы в жизни Союзного государства. Из-за пандемии  новые пути развития обсуждают в онлайн- и офлайн-форматах. Во Дворце Республики в Минске и в Большом зале пресс-центра "Россия сегодня"  в Москве. Пул спикеров - от представителей республиканских и федеральных ведомств до представителей молодежи. На повестке также  усовершенствование единого правового пространства, развитие экономики, а также  конструктивный диалог в вопросах внешней политики и социальной защиты

Отметим, главная цель сегодняшних дискуссий - новые интеграционные проекты, которые белорусы могут предложить своим коллегам.

 
Теги: Минск
 
 
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День единения - это отличная возможность рассмотреть актуальные вопросы в жизни Союзного государства. Из-за пандемии  новые пути развития обсуждают в онлайн- и...
 
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