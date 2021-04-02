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Актуальные вопросы в жизни Союзного государства обсудили в День единения Беларуси и России
03.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДень единения - это отличная возможность рассмотреть актуальные вопросы в жизни Союзного государства. Из-за пандемии новые пути развития обсуждают в онлайн- и офлайн-форматах. Во Дворце Республики в Минске и в Большом зале пресс-центра "Россия сегодня" в Москве. Пул спикеров - от представителей республиканских и федеральных ведомств до представителей молодежи. На повестке также усовершенствование единого правового пространства, развитие экономики, а также конструктивный диалог в вопросах внешней политики и социальной защиты
Отметим, главная цель сегодняшних дискуссий - новые интеграционные проекты, которые белорусы могут предложить своим коллегам.
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День единения - это отличная возможность рассмотреть актуальные вопросы в жизни Союзного государства. Из-за пандемии новые пути развития обсуждают в онлайн- и...
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