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Поздравление Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России
03.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВладимир Путин в поздравительной телеграмме Александру Лукашенко выразил уверенность, что Россия и Беларусь продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений.
"Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей. Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве" - говорится в поздравлении.
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Владимир Путин в поздравительной телеграмме Александру Лукашенко выразил уверенность, что Россия и Беларусь продолжат продуктивную совместную работу по...
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