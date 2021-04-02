Источник материала: БT

Это обсуждали сегодня в Борисове во время научно-практического семинара

Для участников духовного семинара подготовили и тематическую выставку

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вопросы морально-духовного воспитания молодежи обсуждали в Борисове Вопросы морально-духовного воспитания молодежи и как помочь ей сориентироваться в общественной жизни с учетом вызовов времени. Это обсуждали сегодня в...

Вопросы морально-духовного воспитания молодежи и как помочь ей сориентироваться в общественной жизни с учетом вызовов времени.Он собрал на одной площадке руководство области, преподавателей и учителей учебных заведений, школьников, учащихся колледжей и лицеев, а также представителей духовенства. Вопросы духовно-моральной направленности государство успешно решает в тандеме с церковью.Лучшие средние специальные и профессионально-технические учебные заведения центрального региона презентовали свои проекты морально-духовной направленности.