Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бешенковичи: возможна кишечная инфекция В Бешенковичах продолжается эпидемиологическое расследование в связи с обращениями жителей за медицинской помощью с симптомами, не исключающими острую...

В Бешенковичах продолжается эпидемиологическое расследование в связи с обращениями жителей за медицинской помощью с симптомами, не исключающими острую кишечную инфекцию. Со среды в городском поселке работает группа экспертов республиканского уровня под руководством замминистра - главного государственного санитарного врача Беларуси. По предварительным результатам лабораторных исследований, не исключена норовирусная этиология заболевания. Жители райцентра стали жаловаться на симптомы отравления после аварии на водопроводе.