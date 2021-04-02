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Бешенковичи: возможна кишечная инфекция

03.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Бешенковичах  продолжается эпидемиологическое расследование  в связи с обращениями жителей за медицинской помощью с симптомами, не исключающими острую кишечную инфекцию. Со среды в городском поселке работает группа экспертов республиканского уровня  под руководством замминистра - главного государственного санитарного врача Беларуси. По предварительным результатам лабораторных исследований, не исключена  норовирусная этиология заболевания. Жители райцентра стали жаловаться на симптомы отравления после аварии на водопроводе.
 
 
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В Бешенковичах  продолжается эпидемиологическое расследование  в связи с обращениями жителей за медицинской помощью с симптомами, не исключающими острую...
 
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