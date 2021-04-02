ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парламентские слушания "Территориальная целостность и народное единство Беларуси" пройдут 29 апреля

03.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Постановление принято сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей. 2021-й  объявлен в нашей стране Годом народного единства. В связи с этим был разработан и утвержден план мероприятий, реализация которых будет способствовать консолидации общества, сплочению белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, отмечали сегодня депутаты в Овальном зале.

В повестке первого дня весенней сессии и более десятка законопроектов 

Какие парламентарии рассмотрели на данный момент,  узнаем сейчас у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.  

В Совете Палаты представителей обозначили повестку и расставили ориентиры. В работе - 25 законопроектов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановление принято сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей. 2021-й  объявлен в нашей стране Годом народного единства. В связи с этим был...
 
Новости дня
Новости общества
 
В ИВС Бобруйска голодают пятеро арестованных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by