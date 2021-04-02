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Парламентские слушания "Территориальная целостность и народное единство Беларуси" пройдут 29 апреля
03.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПостановление принято сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей. 2021-й объявлен в нашей стране Годом народного единства. В связи с этим был разработан и утвержден план мероприятий, реализация которых будет способствовать консолидации общества, сплочению белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, отмечали сегодня депутаты в Овальном зале.
В повестке первого дня весенней сессии и более десятка законопроектовКакие парламентарии рассмотрели на данный момент, узнаем сейчас у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.
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Постановление принято сегодня на заседании пятой сессии Палаты представителей. 2021-й объявлен в нашей стране Годом народного единства. В связи с этим был...
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