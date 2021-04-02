ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уголовное дело возбуждено против Александры Герасимени

03.04.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении известной пловчихи Александры Герасимени и главы гандбольного клуба "Витязь" Александра Опейкина

Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК утверждает, что Герасименя и Опейкин распространяли в августе 2020 года создали так называемое объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности» для оказания финансовой и иной помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства страны.

Они также, по данным следствия, распространяли «заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Спортсмены обвиняются в том, что под давлением их «объединения» из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате их действий, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства.

«Вот наконец и пришло всеобщее признание. Значит мы на самом деле чего-то стоим. Сейчас у моих родителей дома проходит обыск», - сказала Александра Герасименя изданию Onliner, комментируя события.

Ранее она записала обращение спортсменов с призывами к переменам.

Александра Герасименя - белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы как на «длинной воде», так и на «короткой». Многократная чемпионка Универсиад.

Александр Опейкин - спортсмен, основатель гандбольного клуба «Витязь».

Белорусский Фонд спортивной солидарности был создан в августе 2020 года в ответ на происходящие события в Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении известной пловчихи Александры Герасимени и главы гандбольного клуба "Витязь" Александра...
 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокуратура: экстремистской может быть признана не только информационная продукция, но и символика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by