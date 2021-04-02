Уголовное дело возбуждено против Александры Герасимени

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении известной пловчихи Александры Герасимени и главы гандбольного клуба "Витязь" Александра Опейкина.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК утверждает, что Герасименя и Опейкин распространяли в августе 2020 года создали так называемое объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности» для оказания финансовой и иной помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства страны.

Они также, по данным следствия, распространяли «заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Спортсмены обвиняются в том, что под давлением их «объединения» из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате их действий, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства.

«Вот наконец и пришло всеобщее признание. Значит мы на самом деле чего-то стоим. Сейчас у моих родителей дома проходит обыск», - сказала Александра Герасименя изданию Onliner, комментируя события.

Ранее она записала обращение спортсменов с призывами к переменам.

Александра Герасименя - белорусская пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы как на «длинной воде», так и на «короткой». Многократная чемпионка Универсиад.

Александр Опейкин - спортсмен, основатель гандбольного клуба «Витязь».

Белорусский Фонд спортивной солидарности был создан в августе 2020 года в ответ на происходящие события в Беларуси.