Глава МВД рассказал, в каких случаях будет предоставляться охрана для госслужащих

Источник материала: Tut.by

Госслужащим и журналистам, которые получают угрозы, будет предоставляться государственная защита на основании их заявления. Об этом рассказал глава МВД Иван Кубраков.



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— Заявление принимается в органах внутренних дел и организовывается государственная защита того или иного лица с учетом угроз, которые ему поступают. В том числе, и физическая охрана данного лица, если в этом есть необходимость. В законе предусмотрен, например, механизм — предоставление квартиры. Все нормы в законе проработаны, — заявил Кубраков.

По его слова, по фактам угроз возбуждено около 400 уголовных дел.

За «слив» личных данных в законе также будет предусмотрена ответственность. Определят полномочный орган, который будет регулировать, кому, какие данные и в каком объеме будут предоставляться, а также, кто и в каком объеме сможет такие данные собирать.

Как сообщалось ранее, изменения в закон «О государственной защите» предусматривают, что будет расширен список, имеющих право на дополнительные меры защиты. Например, телохранителей, смену места жительства и даже пластическую операцию. Среди таких категорий назывались журналисты, работники силового блока и все те, «кто представляет интересы страны и людей».

Пока, до возможных изменений, под действие закона о госзащите попадают судьи, должностные лица правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудники органов государственной охраны и их близкие.