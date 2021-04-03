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Минобороны сообщило, что с одного из полигонов сбежал солдат-срочник. Объявили план «Перехват»
03.04.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минобороны
«По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план „Перехват“. Автомобиль найден на обочине проезжей части. В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия. Военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно. Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования», — сообщает Минобороны.
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В какой воинской части произошел инцидент, не уточняется.
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