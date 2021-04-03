Минобороны сообщило, что с одного из полигонов сбежал солдат-срочник. Объявили план «Перехват»

Источник материала: Tut.by

В Минобороны сообщают , что военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. На каком полигоне произошел инцидент, не уточняется. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район, уточняют в ведомстве.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

«По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план „Перехват“. Автомобиль найден на обочине проезжей части. В настоящий момент совместно с правоохранительными органами ведутся поисковые действия. Военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно. Правовая оценка правонарушению будет дана в рамках расследования», — сообщает Минобороны.