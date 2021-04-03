Перед похолоданием в Могилевской и Гомельской областях обновились 30-летние рекорды тепла

Источник материала: Tut.by

1 апреля в Могилевской области обновились рекорды тепла. Прежний максимум продержался целых 30 лет, сообщает «Бобруйский курьер».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Перед резким похолоданием в Беларуси обновилось почти два десятка температурных рекордов тепла. В число рекордсменов — и Бобруйск.

Первого апреля в Бобруйске метеорологи зафиксировали +19,1°С. Таким образом, был обновлен температурный максимум, державшийся с 1990-го года. Тогда в первый апрельский день воздух в Бобруйске прогрелся до +17,2°С.

Также рекорд тепла обновился и в Жлобине — там температура поднялась до отметки +17,1°С. А ранее самый теплый первоапрельский день там был зафиксирован в 1990 году. Тогда воздух прогрелся до тех же значений.

В список вчерашних «рекордсменов» попал и Октябрьский. Там было +19,9°С. Прежний же максимум зафиксировали в том же 1990 году — +16,9°С.

30 лет держался рекорд тепла и в Кличеве. Вчера там было +18,4°С (в 1990 году — +16°С).

К выходным и в Гомельской , и в Могилевской областях похолодало.