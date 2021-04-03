Источник материала: БT

Накануне десантники совершили 200-километровый марш на Брестский полигон, где прошли стрельбы из боевого оружия

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учения десантников вышли на завершающий этап Накануне на Ружанском полигоне военнослужащие 38 бригады отработали эпизод по деблокированию и освобождению захваченного аэродрома. Примечательно, что это...

Накануне на Ружанском полигоне военнослужащиеотработали эпизод по деблокированию и освобождению захваченного аэродрома. Примечательно, что это тактическое задание выполняла всего одна рота. Работали десантники в тандеме с авиацией, представленной вертолетами и самолетами Як-130. Такие связки войск – уже отработанная схема для белорусских военных. Она помогает выполнять поставленные задачи более эффективно и выводит слаживание между разными родами войск на более высокий уровень. Еще одной спецификой этого тактического эпизода стало то, что десантники 38 бригады выполняли его на незнакомом полигоне.После этогои перебрасывать личный состав в места постоянной дислокации. Официально маневры десантников завершатся завтра.