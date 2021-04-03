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Учения десантников вышли на завершающий этап

03.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне на Ружанском полигоне военнослужащие 38 бригады отработали эпизод по деблокированию и освобождению захваченного аэродрома. Примечательно, что это тактическое задание выполняла всего одна рота. Работали десантники в тандеме с авиацией, представленной вертолетами и самолетами Як-130. Такие связки войск – уже отработанная схема для белорусских военных. Она помогает выполнять поставленные задачи более эффективно и выводит слаживание между разными родами войск на более высокий уровень. Еще одной спецификой этого тактического эпизода стало то, что десантники 38 бригады выполняли его на незнакомом полигоне.

Накануне десантники совершили 200-километровый марш на Брестский полигон, где прошли стрельбы из боевого оружия

После этого военнослужащие 38 бригады начали сворачивать боевые порядки и перебрасывать личный состав в места постоянной дислокации. Официально маневры десантников завершатся завтра.

 
 
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Накануне на Ружанском полигоне военнослужащие 38 бригады отработали эпизод по деблокированию и освобождению захваченного аэродрома. Примечательно, что это...
 
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