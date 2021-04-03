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Учения десантников вышли на завершающий этап
03.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне на Ружанском полигоне военнослужащие
Накануне десантники совершили 200-километровый марш на Брестский полигон, где прошли стрельбы из боевого оружияПосле этого
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Накануне на Ружанском полигоне военнослужащие 38 бригады отработали эпизод по деблокированию и освобождению захваченного аэродрома. Примечательно, что это...
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