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В Музее белорусского народного искусства в Раубичах проводят уникальный мастер-класс
03.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне католической Пасхи сотрудники Музея белорусского народного искусства в Раубичах проводят уникальный мастер-класс. Изготовление писанки - не просто роспись традиционного символа праздника - пасхального яйца, а создание оберега, который можно хранить весь год, а то и несколько десятилетий! Писанка - это сырое яйцо, на которое наносится узор горячим воском. Работа многоэтапная, предусматривает двойное, а то и тройное окрашивание яйца в традиционные цвета белорусской Пасхи - красный, желтый и коричневый.
Традиции писанки несколько тысячелетий. Она зародилась еще в дохристианские временаОбычай предков бережно хранят современные мастера. К Пасхе готовили много писанок. На праздник их освящали в костеле. Принося домой, одну из писанок размещали в красном углу рядом с иконами и распятием. Считалась, что писанка оберегает дом и дает здоровье и долголетие домочадцам.
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Накануне католической Пасхи сотрудники Музея белорусского народного искусства в Раубичах проводят уникальный мастер-класс. Изготовление писанки - не просто...
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