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«Организм моей дочери отравляет сам себя». История мамы Миланы, которая родилась с гипераммониемией

03.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беременность Ани проходила нормально. Когда родилась Милана, ничего не предвещало беды. Примерно в 5 месяцев молодые родители стали замечать, что дочь отказывается от еды и не набирает вес. Поначалу в поликлинике говорили, что такое бывает (не подходит питание, например), но девочка стала стремительно слабеть. Врачи забили тревогу. Диагноз Милане смогли поставить только тогда, когда ее в критическом состоянии доставили в реанимацию. Девочка родилась с редким генетическим заболеванием — гипераммониемией. Это нарушение обмена веществ, из-за которого в крови накапливается аммиак. По сути, организм Миланы отравляет сам себя. Последние несколько месяцев девочка провела в реанимации. Дома ее ждут новые вещи, которые она уже никогда не наденет — выросла из них. Это история Ани, которая изо всех сил пытается спасти своего ребенка.

Как помочь Милане:

Милана является подопечной Фонда «Шанс» Информацию о ребенке можно найти на сайте Фонда «Шанс» и уточнить по тел.: (017) 215−00−66.

Помочь Милане можно, совершив пожертвование на благотворительный счет Фонда:

— через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Фонд «Шанс» → Пожертвование Милане Рачковой

— позвонив с городского телефона на номер 8−902−101−08−08, вы пожертвуете 3 рубля — сделать USSD-запрос с мобильного телефона на номер *222*8#

— перейти на сайт для оплаты https://www.chance.by/form_iframe/?id_child=6508

 
 
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