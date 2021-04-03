Что происходит в Беларуси 3 апреля

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03.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госслужащим и журналистам, которые получают угрозы, будет предоставляться государственная защита на основании их заявления. Баскетболистка Екатерина Снытина рассказала о том, как прощалась с национальной командой, в которой она была капитаном. В Следственном комитете сообщили, что из-за некачественной воды в Бешенковичах следователи проводят проверку. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

 
 
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Госслужащим и журналистам, которые получают угрозы, будет предоставляться государственная защита на основании их заявления. Баскетболистка Екатерина Снытина...
 
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