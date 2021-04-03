Что происходит в Беларуси 3 апреля

Источник материала: Tut.by

Госслужащим и журналистам, которые получают угрозы, будет предоставляться государственная защита на основании их заявления. Баскетболистка Екатерина Снытина рассказала о том, как прощалась с национальной командой, в которой она была капитаном. В Следственном комитете сообщили, что из-за некачественной воды в Бешенковичах следователи проводят проверку. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY