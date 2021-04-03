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Масштабный молодежный субботник в Беларуси - это добрая весенняя традиция
03.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня генеральная уборка состоялась на территории парка МедвежиноУбрать мусор и спилить старые деревья - лишь часть задуманного. С марафона чистоты второй месяц весны начала минская городская организация БРСМ. Сегодня к акции присоединились представители Мингорисполкома и депутаты. Деловые костюмы сменили на спортивные. Трудились все, независимо от пола и возраста.
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Сегодня генеральная уборка состоялась на территории парка Медвежино Убрать мусор и спилить старые деревья - лишь часть задуманного. С марафона чистоты второй...
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