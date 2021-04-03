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Сегодня генеральная уборка состоялась на территории парка Медвежино

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Масштабный молодежный субботник в Беларуси - это добрая весенняя традиция Сегодня генеральная уборка состоялась на территории парка Медвежино Убрать мусор и спилить старые деревья - лишь часть задуманного. С марафона чистоты второй...

Убрать мусор и спилить старые деревья - лишь часть задуманного. С марафона чистоты второй месяц весны начала минская городская организация БРСМ. Сегодня к акции присоединились представители Мингорисполкома и депутаты. Деловые костюмы сменили на спортивные. Трудились все, независимо от пола и возраста.