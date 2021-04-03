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Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стартует "Неделя леса". Стать участником акции может каждый Сегодня в Беларуси стартует "Неделя леса". В этом году республиканская акция состоится уже в 14 раз. Активное участие в ней традиционно принимают не только семьи, но...

Сегодня в Беларуси стартует. В этом году республиканская акция состоится уже в 14 раз. Активное участие в ней традиционно принимают не только семьи, но и трудовые коллективы, общественные организации, парламентарии. В этом году "Неделю леса" приурочили к Году народного единства. Главная цель акции - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.Там обеспечат волонтеров всем необходимым и обозначат объекты, которые нуждаются в посадке деревьев.