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В Беларуси стартует "Неделя леса". Стать участником акции может каждый
03.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Беларуси стартует
Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничествоТам обеспечат волонтеров всем необходимым и обозначат объекты, которые нуждаются в посадке деревьев.
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Сегодня в Беларуси стартует "Неделя леса". В этом году республиканская акция состоится уже в 14 раз. Активное участие в ней традиционно принимают не только семьи, но...
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