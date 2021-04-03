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В Беларуси стартует "Неделя леса". Стать участником акции может каждый

03.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Беларуси стартует "Неделя леса". В этом году республиканская акция состоится уже в 14 раз. Активное участие в ней традиционно принимают не только семьи, но и трудовые коллективы, общественные организации, парламентарии. В этом году "Неделю леса" приурочили  к Году народного единства. Главная цель акции  - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.
 

Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество

Там обеспечат волонтеров всем необходимым и обозначат объекты, которые нуждаются в посадке деревьев.  

 
 
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Сегодня в Беларуси стартует "Неделя леса". В этом году республиканская акция состоится уже в 14 раз. Активное участие в ней традиционно принимают не только семьи, но...
 
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