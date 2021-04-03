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Праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 21.45

03.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Великая суббота - крайний день Пасхального триденствия - скорбный  момент в церковном календаре. Время, в которое  принято вспоминать о периоде пребывания Христа во гробе, сошествии Спасителя в ад и тайне спасения. Сегодня в костелах освящают пасхальную пищу - куличи, творожные пасхи, яйца. Наблюдать за ходом сакральных церемоний смогут зрители трех каналов медиахолдинга.

Белтелерадиокомпания традиционно презентует верующим серию  праздничных  трансляций

Сегодня  зрителей Первого канала и "Беларусь 24" ждет  праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение. Начало предпраздничного действия в 21:45.

Богослужение на Пасху ранним утром в  6:05 на "Беларусь 1"  начнется со слова епископа Казимира Великосельца.

В воскресенье  праздничные кадры из Ватикана увидим в 16:30. Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" от Папы Римского смотрите на "Беларусь 3".  

 
 
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Великая суббота - крайний день Пасхального триденствия - скорбный  момент в церковном календаре. Время, в которое  принято вспоминать о периоде пребывания Христа...
 
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