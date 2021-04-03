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Праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 21.45
03.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВеликая суббота - крайний день Пасхального триденствия - скорбный момент в церковном календаре. Время, в которое принято вспоминать о периоде пребывания Христа во гробе, сошествии Спасителя в ад и тайне спасения. Сегодня в костелах освящают пасхальную пищу - куличи, творожные пасхи, яйца. Наблюдать за ходом сакральных церемоний смогут зрители трех каналов медиахолдинга.
Белтелерадиокомпания традиционно презентует верующим серию праздничных трансляцийСегодня зрителей
Богослужение на Пасху ранним утром в 6:05 на "Беларусь 1" начнется со слова епископа Казимира Великосельца.
В воскресенье праздничные кадры из Ватикана увидим в 16:30. Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" от Папы Римского смотрите на
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Великая суббота - крайний день Пасхального триденствия - скорбный момент в церковном календаре. Время, в которое принято вспоминать о периоде пребывания Христа...
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