Источник материала: БT

Белтелерадиокомпания традиционно презентует верующим серию праздничных трансляций

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 21.45 Великая суббота - крайний день Пасхального триденствия - скорбный момент в церковном календаре. Время, в которое принято вспоминать о периоде пребывания Христа...

Великая суббота - крайний день Пасхального триденствия - скорбный момент в церковном календаре. Время, в которое принято вспоминать о периоде пребывания Христа во гробе, сошествии Спасителя в ад и тайне спасения. Сегодня в костелах освящают пасхальную пищу - куличи, творожные пасхи, яйца. Наблюдать за ходом сакральных церемоний смогут зрители трех каналов медиахолдинга.Сегодня зрителейждет праздничное богослужение на Светлое Христово Воскресение. Начало предпраздничного действия вБогослужение на Пасху ранним утром вна "Беларусь 1" начнется со слова епископа Казимира Великосельца.В воскресенье праздничные кадры из Ватикана увидим в. Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" от Папы Римского смотрите на