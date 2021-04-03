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Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
03.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, в столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.
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В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, в столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.
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