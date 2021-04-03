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СК проводит проверку по факту некачественной воды в Бешенковичах

03.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

История с некачественной водой в Бешенковичах получила продолжение - к делу подключился Следственный комитет. Известно, что жители поселка стали обращаться к врачам с жалобами на плохое самочувствие после употребления воды. Предварительно, в конце марта на одной из станций обезжелезивания произошел инцидент, в результате качество воды ухудшилось. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документы и оборудование. Обстоятельства инцидента выясняются.

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История с некачественной водой в Бешенковичах получила продолжение - к делу подключился Следственный комитет. Известно, что жители поселка стали обращаться к...
 
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