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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК проводит проверку по факту некачественной воды в Бешенковичах История с некачественной водой в Бешенковичах получила продолжение - к делу подключился Следственный комитет. Известно, что жители поселка стали обращаться к...

История с некачественной водой в Бешенковичах получила продолжение - к делу подключился Следственный комитет. Известно, что жители поселка стали обращаться к врачам с жалобами на плохое самочувствие после употребления воды. Предварительно, в конце марта на одной из станций обезжелезивания произошел инцидент, в результате качество воды ухудшилось. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документы и оборудование. Обстоятельства инцидента выясняются.