Источник материала: БT

Еще ярче станет набережная Бреста

Чтобы пешие и велосипедные прогулки были еще приятнее, территорию решили озеленить

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте на набережной устроили субботник Еще ярче станет набережная Бреста Сегодня там устроили субботник и высадили вдоль воды кусты сирени. Благоустройство стало частью масштабного проекта по...

Сегодня там устроили субботник и высадили вдоль воды кусты сирени. Благоустройство стало частью масштабного проекта по реконструкции набережной. Пешеходные дорожки продлят до значимых туристических объектов - Брестской крепости и Музея паровозов. В длину обновленная набережная будет больше трех километров.На инициативу отозвались многие горожане. Порядки заодно решили навести и в старинном городском саду - он находится рядом с набережной. В столетнем парке убрали опавшую листву.