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В Бресте на набережной устроили субботник
03.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще ярче станет набережная БрестаСегодня там устроили субботник и высадили вдоль воды кусты сирени. Благоустройство стало частью масштабного проекта по реконструкции набережной. Пешеходные дорожки продлят до значимых туристических объектов - Брестской крепости и Музея паровозов. В длину обновленная набережная будет больше трех километров.
Чтобы пешие и велосипедные прогулки были еще приятнее, территорию решили озеленитьНа инициативу отозвались многие горожане. Порядки заодно решили навести и в старинном городском саду - он находится рядом с набережной. В столетнем парке убрали опавшую листву.
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Еще ярче станет набережная Бреста Сегодня там устроили субботник и высадили вдоль воды кусты сирени. Благоустройство стало частью масштабного проекта по...
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