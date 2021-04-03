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Как в католических храмах Минска освящают куличи
03.04.2021 15:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящее воскресенье, 4 апреля, католики будут праздновать Пасху. Накануне праздника верующие посещают храмы, чтобы освятить куличи и яйца. Посмотрели, как сегодня проходило освящение даров в минских католических храмах.
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В предстоящее воскресенье, 4 апреля, католики будут праздновать Пасху. Накануне праздника верующие посещают храмы, чтобы освятить куличи и яйца. Посмотрели, как...
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