Минздрав обновил список стран, по приезде из которых нужно уходить в карантин

Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. По приезде из этих государств нужно отбывать 10-дневный карантин. В перечень включили Израиль, Португалию, Доминиканскую Республику, а Норвегию — исключили. Это следует из сообщения Минздрава.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В списке стран, по прибытию из которых надо отбывать 10-дневную самоизоляцию, значатся в том числе Литва, Латвия, Эстония, Украина, Польша. Всего в нем по состоянию на 3 марта числится 143 государства.

Приехавшим в Беларусь из России, судя по этому перечню, не нужно соблюдать 10-дневный карантин, так как РФ нет в списке стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Посмотреть полный перечень стран можно по ссылке .