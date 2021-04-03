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Минздрав обновил список стран, по приезде из которых нужно уходить в карантин
03.04.2021 15:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство здравоохранения обновило перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. По приезде из этих государств нужно отбывать 10-дневный карантин. В перечень включили Израиль, Португалию, Доминиканскую Республику, а Норвегию — исключили. Это следует из
В списке стран, по прибытию из которых надо отбывать 10-дневную самоизоляцию, значатся в том числе Литва, Латвия, Эстония, Украина, Польша. Всего в нем по состоянию на 3 марта числится 143 государства.
Приехавшим в Беларусь из России, судя по этому перечню, не нужно соблюдать 10-дневный карантин, так как РФ нет в списке стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.
Посмотреть полный перечень стран можно
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В перечень включили Израиль, Португалию, Доминиканскую Республику, а Норвегию - исключили. Это следует из сообщения Минздрава.
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