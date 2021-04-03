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Умер экс-директор "Беларусьфильма" Игорь Поршнев

03.04.2021 15:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Sputnik / Ирина Букас
Против экс-главы "Беларусьфильма" возбудили уголовное дело
МИНСК, 3 апр ― Sputnik. Ушел из жизни кинопродюсер Игорь Поршнев, ранее руководивший киностудией "Беларусьфильм", об этом сообщили в Белорусском союзе кинематографистов. О причинах смерти пока ничего не известно. Поршнев ушел из жизни в возрасте 62 лет.  

"Печальная новость. Ушел из жизни актер, продюсер, бывший директор киностудии "Беларусьфильм" Поршнев Игорь Валентинович", - сообщается на официальной странице союза в соцсети Facebook.

В сообщении также уточняется время прощания с экс-руководителем киностудии, оно пройдет в воскресенье 4 апреля в 14 часов на Северном кладбище. 

Руководство "Беларусьфильмом"

Игорь Поршнев был назначен гендиректором "Беларусьфильма" в 2015-м, сменив на этом посту Олега Сильвановича. Его задачей было завершить реконструкцию национальной киностудии и "вдохнуть в нее новую жизнь".

Однако спустя три года, в марте 2018 года после ряда скандалов президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководителя киностудии, согласовав на должность Владимира Карачевского, на тот момент руководившего Республиканским театром белорусской драматургии.

Продюсер из Москвы

Из биографии Игоря Поршнева известно, что он родился в Минске в семье кинематографистов, его отец Валентин Поршнев был директором ряда картин, снятых на киностудии "Беларусьфильме". 

Игорь Поршнев также работал на белорусской киностудии с 1980 года после окончания ВГИКа, однако затем уехал в Москву, где был продюсером на российских телеканалах, снимался в кино и сериалах (в том числе, в сериале "Ускоренная помощь"), а также основал несколько частных кинокомпаний.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Поршнев пришел на киностудию в 2015 году, чтобы завершить реконструкцию и вдохнуть в белорусское кино новую жизнь, но не все планы были воплощены в жизнь.
 
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