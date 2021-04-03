|
Католики отмечают Великую субботу и пребывают в ожидании пасхальной радости
03.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня - последний день перед воскресением Спасителя. Верующие проводят субботу в молитвах, готовятся встретить главный праздник христианского календаря со светлыми и чистыми мыслями. В Беларуси католическая конфессия - вторая по численности. С самого утра люди идут в костелы, чтобы освятить продукты для пасхальной трапезы. По традиции на столах верующих должны быть куличи, мясо, колбасы, соль и, конечно, крашеные яйца. Каждый элемент праздничных угощений символичен. Так, яйцо, например, - символ жизни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня - последний день перед воскресением Спасителя. Верующие проводят субботу в молитвах, готовятся встретить главный праздник христианского календаря со...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)