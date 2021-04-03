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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Католики отмечают Великую субботу и пребывают в ожидании пасхальной радости Сегодня - последний день перед воскресением Спасителя. Верующие проводят субботу в молитвах, готовятся встретить главный праздник христианского календаря со...

Сегодня - последний день перед воскресением Спасителя. Верующие проводят субботу в молитвах, готовятся встретить главный праздник христианского календаря со светлыми и чистыми мыслями. В Беларуси католическая конфессия - вторая по численности. С самого утра люди идут в костелы, чтобы освятить продукты для пасхальной трапезы. По традиции на столах верующих должны быть куличи, мясо, колбасы, соль и, конечно, крашеные яйца. Каждый элемент праздничных угощений символичен. Так, яйцо, например, - символ жизни.