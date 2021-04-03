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Следователи разбираются в обстоятельствах смертельного пожара в Пуховичском районе
03.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогибли два человека. Это 58-летняя женщина и ее полуторагодовалый внук. Сообщение о ЧП на горячую линию МЧС поступило около 6 утра - горел частный дом. Во время ликвидации пожара и были обнаружены тела погорельцев.
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Погибли два человека. Это 58-летняя женщина и ее полуторагодовалый внук. Сообщение о ЧП на горячую линию МЧС поступило около 6 утра - горел частный дом. Во время...
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